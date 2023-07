François Ozon volta a rir com mulheres assassinas em ‘O Crime é Meu’

O Crime é Meu (Mon Crime, França, 2023; em cartaz no país)

Em sua nova comédia, o diretor francês François Ozon volta a falar do universo feminino com a imaginação revelada em filmes como 8 Mulheres (2002). Na Paris dos anos 1930, a atriz Madeleine (Nadia Tereszkiewicz) é acusada de assassinato, mas luta para provar sua culpa — mesmo sem ser autora do crime. Ao lado da advogada Pauline (Rebecca Marder), ela descobre que o circo midiático ao redor do julgamento alavanca sua carreira e, logo, se rende à narrativa. Quando a real homicida (Isabelle Huppert) surge, porém, tudo que conquistou se esvai. Com humor, Ozon fustiga o machismo e alfineta o mundo do showbiz.

