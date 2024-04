‘Fortuna’: série hilária da Apple TV+ ironiza os excessos dos bilionários

Após um divórcio devastador e público com um magnata da tecnologia, Molly se vê triste e bilionária — mais precisamente, com 87 bilhões de dólares, bolada que faz dela a segunda mulher mais rica do mundo. Para ocupar a mente, a protagonista da série Fortuna, da Apple TV+, se embrenha em uma ONG que busca soluções para oferecer moradia à população sem-teto. Ao longo da primeira temporada, Molly, vivida com tolice calculada pela comediante Maya Rudolph, descobre, de forma hilária, os dilemas do mundo real e o dia a dia de um emprego. Em sua segunda fase, ela vai tentar doar toda sua fortuna — desejo louvável, só que mais difícil do que parece.