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Cultura

Disco ‘Foreign Tongues’ é a nova pedrada certeira dos Rolling Stones

Álbum é 25º disco de estúdio da banda britânica e conta com parcerias estrelares

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 19h00
MODERNOS - Wood, Jagger e Richards: novo álbum remete à boa fase do grupo nos anos 1970
MODERNOS - Wood, Jagger e Richards: novo álbum remete à boa fase do grupo nos anos 1970 (Mark Seliger/Divulgação)
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Disco ‘Foreign Tongues’ é a nova pedrada certeira dos Rolling Stones Priorizar nos meus resultados Google
Capa do álbum Rolling Stones Foreign Tongues com um rosto masculino fragmentado, olhos verdes, lábios vermelhos inchados e cabelo preto espetado, sobre fundo rosa
Foreign Tongues, The Rolling Stones (./.)

Com 64 anos de existência, a banda hoje formada por Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood se recusa a apenas administrar um legado: após o sucesso do disco Hackney Diamonds, de 2023, os roqueiros voltaram ao estúdio para gravar mais canções inéditas vibrantes e saborosas. Com uma forte influência do blues e do rock clássico, o álbum remete aos Stones dos anos 1970 e conta com a participação especial de outros veteranos, como Paul McCartney e Robert Smith. Destaque para a excelente In the Stars, que resume em seu videoclipe a nova fase do grupo: indistinguíveis, passado e presente se mesclam em cenas de visual retrô moderno, atores jovens e a banda rejuvenescida com ferramentas de inteligência artificial. O disco já está disponível nas plataformas digitais.

 

 

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