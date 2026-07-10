Disco ‘Foreign Tongues’ é a nova pedrada certeira dos Rolling Stones

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Com 64 anos de existência, a banda hoje formada por Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood se recusa a apenas administrar um legado: após o sucesso do disco Hackney Diamonds, de 2023, os roqueiros voltaram ao estúdio para gravar mais canções inéditas vibrantes e saborosas. Com uma forte influência do blues e do rock clássico, o álbum remete aos Stones dos anos 1970 e conta com a participação especial de outros veteranos, como Paul McCartney e Robert Smith. Destaque para a excelente In the Stars, que resume em seu videoclipe a nova fase do grupo: indistinguíveis, passado e presente se mesclam em cenas de visual retrô moderno, atores jovens e a banda rejuvenescida com ferramentas de inteligência artificial. O disco já está disponível nas plataformas digitais.

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