‘Flores de Verão’: livro traz relato de sobrevivente da bomba de Hiroshima

No dia 6 de agosto de 1945, o escritor Tamiki Hara estava em um banheiro quando a bomba atômica explodiu sobre o céu de Hiroshima, deixando milhares de mortos e um rastro inominável de traumas nos que ficaram. Sobrevivente, Hara disseca o horror humano da tragédia ao narrar o antes, o durante e o depois da grande explosão no clássico japonês Flores de Verão, traduzido pela primeira vez para o português. A bela edição brasileira conta ainda com um texto extra, publicado pelo autor pouco antes de se suicidar, em 1951.