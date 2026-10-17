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Filme ‘Tenzing’ corrige injustiça histórica na conquista do Everest

Longa do Apple TV resgata o guia nepalês relegado a coadjuvante na narrativa europeia da primeira escalada bem-sucedida ao topo do monte

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 out 2026, 11h00 | Atualizado em 19 out 2026, 11h46
Dois homens, um branco e outro asiático, com roupas de frio azuis e gorros, em uma paisagem montanhosa coberta de neve e gelo
Tom Hiddleston e Genden Phuntsok no filme 'Tenzing' (Apple Original Films/Divulgação)
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Filme ‘Tenzing’ corrige injustiça histórica na conquista do Everest Priorize VEJA no Google

Em maio de 1953, uma expedição inglesa subiu ao Monte Everest para conquistá-lo pela primeira vez na história. O feito era almejado para levantar o moral do país, que ainda se recuperava das feridas deixadas pela II Guerra Mundial e preparava a coroação da rainha Elizabeth II. Assim, instalou-se uma narrativa heroica europeia em torno da subida, relegando ao posto de figurante o nepalês Tenzing Norgay, guia nativo que foi essencial para a missão. O filme corrige essa injustiça, trazendo o personagem para o centro da narrativa, enquanto hipnotiza com a grandiosidade imersiva do cenário e explora os perigos que fazem da escalada uma experiência épica. A jornada de tirar o fôlego ainda traz lições sobre a resiliência humana e reflexões sobre o colonialismo. Disponível no Apple TV

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