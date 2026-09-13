Filme ‘Procurando Emily’ explora os desafios da Geração Z no amor
Com humor e charme, a comédia acompanha um jovem decidido a reencontrar a garota que conheceu numa festa
Owen (Spike Fearn) acabou de conhecer o amor de sua vida em uma festa, mas dela só conseguiu arrancar um nome e um número de telefone incompleto digitado às pressas. Ensandecido, o músico de 23 anos decide fazer de tudo para encontrá-la. Nessa, ele chama a atenção de Emily (Angourie Rice), xará de seu crush, uma estudante de psicologia que almeja provar que o amor é uma psicose temporária, como disse Freud. Claro, ela descobrirá que tampouco é imune ao próprio coração. Resposta ao cinismo da geração Z, esta comédia romântica é dotada de charme à moda antiga. Estreia na quinta-feira 17.
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