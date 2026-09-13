Filme ‘Procurando Emily’ explora os desafios da Geração Z no amor

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Owen (Spike Fearn) acabou de conhecer o amor de sua vida em uma festa, mas dela só conseguiu arrancar um nome e um número de telefone incompleto digitado às pressas. Ensandecido, o músico de 23 anos decide fazer de tudo para encontrá-la. Nessa, ele chama a atenção de Emily (Angourie Rice), xará de seu crush, uma estudante de psicologia que almeja provar que o amor é uma psicose temporária, como disse Freud. Claro, ela descobrirá que tampouco é imune ao próprio coração. Resposta ao cinismo da geração Z, esta comédia romântica é dotada de charme à moda antiga. Estreia na quinta-feira 17.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial