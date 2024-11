Filme ‘Pedro Páramo’ expõe mazelas sociais do México com toque de fantasia

Pedro Páramo (México, 2024. Disponível na Netflix)

Juan Preciado (Tenoch Huerta) viaja até a cidade de Comala para exigir sua herança de Pedro Páramo, o pai que não o reconheceu. O vilarejo, porém, está abandonado — e Juan depara com os fantasmas locais que lhe narram o passado. Adaptação do livro de Juan Rulfo, de 1955, um clássico da literatura latina, o filme é fiel à obra. Misturando crítica social e fantasia, o autor transita no tempo e sugere que, mesmo com a Revolução Mexicana do início do século XX, os poderosos continuaram a subjugar os desafortunados — ciclo de violência que atinge toda a sociedade e, eventualmente, retorna até seus algozes.

