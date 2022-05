Exposição sobre Arthur Bispo do Rosário faz mergulho na mente do artista

Bispo do Rosário — Eu vim: aparição, impregnação e impacto (em cartaz a partir de quarta-feira 18, no Itaú Cultural, em São Paulo)

Nascido no interior de Sergipe, Arthur Bispo do Rosário (1909-1989) passou grande parte da vida em instituições psiquiátricas do Rio de Janeiro, sob o diagnóstico de esquizofrenia — o que não o impediu de criar um deslumbrante universo por meio da arte. Peculiar, lúdica e colorida, sua obra tem hoje grande reconhecimento e borra os limites entre criação e loucura. A exposição apresenta mais de 400 peças de Bispo, além de obras de artistas que passaram por situações semelhantes e outros que foram influenciados por ele. Objetos do cotidiano, lixo e sucata eram trabalhados pelo artista com costura, carpintaria e escrita, formando composições notáveis.