Exposição homenageia Tônia Carrero às vésperas de centenário

Às vésperas do centenário de nascimento de Tônia Carrero, que completaria 100 anos no próximo dia 23, o Itaú Cultural inaugura neste sábado, 13, a 56ª sexta edição da Ocupação Itaú Cultural, exposição que celebra a vida e a carreira da atriz que marcou época na televisão brasileira e morreu em março de 2018, aos 95 anos. Montada na sede da instituição na Avenida Paulista, a mostra fica em cartaz até 6 de novembro, e tem entrada gratuita.

No total, mais de 230 peças relacionadas à atriz estarão em exposição no local, cobrindo as mais diversas facetas de sua carreira, do humor e sofisticação nos palcos ao enfrentamento da censura e dos preconceitos da época, passando por seus papéis antológicos nas novelas. Entre os conteúdos da mostra estão fotos, vídeos, textos, documentos e objetos que revelam lados pouco conhecidos da homenageada, além de relembrar seus sucessos.

Nascida no Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1922, Maria Antonietta de Farias Portocarrero era filha do militar Hermenegildo, que incentivava os sonhos artísticos da garota, e da dona de cada Zilda, que acreditava, como muitos outros, que a arte não era um caminho adequado a uma “moça direita”.

Contrariando as vontades da mãe, decidiu ser atriz, começando a carreira no cinema e no teatro, e não demorou até chegar à televisão. Ao longo de seus 95 anos, esteve em 19 filmes, 15 telenovelas e 54 montagens de teatro. Chegou até mesmo a Cannes, ao participar do longa Tico-Tico no Fubá, de Adolfo Celi, pelo qual foi indicada no Festival como melhor filme em 1952. Na televisão, esteve em sucessos como Pigmaleão 70, O Cafona e O Primeiro Amor, consolidando-se como uma das grandes atrizes de sua geração.

Além da mostra, a ocupação ainda conta com uma programação paralela, com a exibição de filmes da atriz na plataforma de cinema Itaú Cultural Play, uma encenação de Navalha na Carne, com a neta Luisa Thiré no papel da prostituta Neusa Sueli, interpretada por sua avó na década de 1960 e leituras dramáticas do livro de memórias O Monstro de Olhos Azuis, na voz dos netos.

Ocupação Tônia Carrero

Quando: 13/08 a 06/11 de 2022

Onde: Avenida Paulista, 149 – Piso térreo

terça a sábado das 11h às 20h

domingos e feriados 11h às 19h