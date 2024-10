Exposição em São Paulo homenageia as várias faces de Oswald de Andrade

Ocupação Oswald de Andrade (em cartaz no Itaú Cultural, em São Paulo)

Articulador da Semana de Arte Moderna, com o marcante Manifesto Antropofágico, Oswald de Andrade morreu há setenta anos, depois de deixar um vasto legado para a literatura brasileira. Para comemorar a data, uma exposição inteiramente dedicada a ele reúne mais de 160 itens que narram a história de um dos nomes essenciais do modernismo nacional. Com relíquias como a primeira edição do livro Pau-Brasil, recortes de jornais, manuscritos e depoimentos de familiares e especialistas, a mostra apresenta as várias faces de Oswald, que se aventurou e revolucionou nas mais diversas formas de escrita e agitação cultural.

