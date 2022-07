Exposição de Portinari no Rio exibe obras raras do pintor modernista

Portinari Raros (em cartaz até 12 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Janeiro)

A única peça de cerâmica já produzida por Candido Portinari (1903-1962) e cenários pintados para o Balé Iara são algumas das obras raras do artista brasileiro que estavam escondidas dos olhos do público havia décadas. A mostra idealizada pelo curador Marcello Dantas e por João Candido Portinari, filho do pintor, resgata cerca de cinquenta trabalhos de Portinari jamais vistos ou conhecidos por poucas pessoas, já que muitos pertencem a coleções privadas. Entre as mais chamativas estão os quadros Flora e Fauna Brasileiras (1934), Meninos com Balões (1951) e Menino Soltando Pipa (1959). Com uma ambientação de desenhos ocupando as paredes do 1º andar do CCBB, a mostra tem seis núcleos temáticos que representam a trajetória de Portinari e evidenciam suas inspirações na natureza tropical e nas nuances da sociedade brasileira.