Especialista em direito digital investiga impacto das mídias na democracia

A busca de um difícil equilíbrio entre a liberdade de expressão e a luta contra a desinformação é um dos grandes desafios das democracias. Neste livro, a especialista em direito digital revê com didatismo a evolução do conceito de liberdade de informação até os dias de hoje e examina as experiências regulatórias das redes sociais pelo mundo. Com apresentação do pai da autora, o ministro do STF Luís Roberto Barroso, o livro é voltado para profissionais do mundo jurídico, mas também um belo guia para os leigos interessados nesse debate fundamental.

