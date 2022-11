‘Enola Holmes 2’: sequência traz parceria divertida entre irmãos

Enola Holmes 2 (disponível na Netflix) Enola Holmes (Millie Bobby Brown) é uma jovem à frente do seu tempo. Ambiciosa, ela persegue uma carreira como investigadora seguindo os passos do irmão famoso, o detetive Sherlock Holmes (Henry Cavill). Na sequência do longa que apresentou a personagem ao mundo, lançado em 2020, a detetive novata é procurada por uma criança que pede ajuda para encontrar sua irmã, que desapareceu sem deixar vestígios (ao menos para os leigos). Determinada a descobrir o paradeiro da mulher e, de quebra, provar seu faro investigativo, Enola se embrenha em um caso perigoso, que se revela muito maior do que um simples desaparecimento. Para solucionar o mistério, recebe a ajuda do irmão experiente, estabelecendo uma parceria divertida e inteligente que introduz no filme, ainda, outro personagem famoso de Arthur Conan Doyle.