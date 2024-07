Em ‘Sunny’, Rashida Jones recebe inesperado suporte emocional de uma robô

Sunny (dois episódios já disponíveis, e os demais com estreia semanal às quartas na Apple TV+)

Após o marido e o filho pequeno desaparecerem num acidente aéreo, Suzie (Rashida Jones) recebe de presente da empresa do cônjuge a peculiar Sunny, uma robô deveras simpática que deve lhe servir de suporte emocional. Com aversão a androides, Suzie vai se deixando conquistar por Sunny ao descobrir que o companheiro Masa (Hidetoshi Nishijima, de Drive My Car), que se dizia um técnico de refrigeradores, na verdade era um programador habilidoso e com segredos sombrios. A trama cômica é saborosa e traz um olhar original sobre os males e benefícios da inteligência artificial.

