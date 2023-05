Em ‘Resound NYC’, Moby faz releitura de seus grandes sucessos

Resound NYC, de Moby (disponível nas plataformas de streaming)

Pioneiro da música eletrônica dançante, o nova-iorquino Moby, de 57 anos, foi um dos primeiros DJs a se tornar um artista realmente pop, com hits atingindo o topo das paradas. Neste novo trabalho, ele faz uma cuidadosa releitura dos sucessos lançados nos últimos trinta anos, adicionando cordas e orquestrações. Além disso, as participações especiais vão do ídolo do jazz Gregory Porter, na emotiva In My Heart, a Nicole Scherzinger (que cantou recentemente na coração do rei Charles III), na épica In This World.