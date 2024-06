Em ‘Os Maridos’, autora australiana ironiza a busca pelo match perfeito

Numa noite frugal, Lauren depara com um desconhecido em seu apartamento — e ele alega ser seu marido. Apesar de não ter lembrança dele, todos o conhecem, e há fotos do casal no celular. Quando o homem vai ao sótão, outro surge no seu lugar — agora é ele quem é o marido, e o sótão, descobre ela, é um portal que lhe traz pares infinitos. Em sua estreia como romancista, a australiana Gramazio faz uma sátira sagaz de uma era em que achar o match perfeito se tornou obsessão nos aplicativos de relacionamentos e realities de casamentos.