O retorno triunfal do grupo The Chemical Brothers em novo disco

For That Beautiful Feeling, de The Chemical Brothers (nas plataformas de streaming)

Ao lado do Prodigy e do Daft Punk, o duo britânico The Chemical Brothers foi uma das estrelas da música eletrônica dos anos 1990, época em que ela ainda tinha tutano e bebia de finas influências. No primeiro trabalho da dupla em anos, a enérgica No Reason cria uma atmosfera de ficção científica, ao mesmo tempo que entrega beats dançantes. Em Skipping Like a Stone, o grupo tem o apoio dos vocais do cantor Beck. Em Live Again, com participação da francesa Halo Maud, eles seguem uma linha psicodélica.

Siga