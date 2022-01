Em ‘Night Call’, Years & Years leva romance gay para as pistas de dança

Night Call, de Years & Years (Universal; disponível nas plataformas de streaming) A sereia na capa do novo álbum do Years & Years não está lá por acaso. Para o britânico Olly Alexander — desde o ano passado, o único integrante do grupo de electropop — há uma identificação entre ele e a figura mitológica, que, em suas palavras, “atrai os homens para morte”. Gay assumido, Alexander faz questão de usar apenas pronomes masculinos ao se referir a um casal em suas músicas, todas muito alto-as­tral e perfeitas paras pistas no pós-pandemia. Na divertida 20 Minutes, ele narra uma tórrida noite de sexo e canta sobre a urgente necessidade de prazer.