Em ‘Multitudes’, Feist tempera angústias existenciais com delicadeza ímpar

Multitudes, de Feist (Disponível nas plataformas de streaming)

A canadense Leslie Feist se descobriu cantora potente numa banda punk, aos 15 anos, mas transitou pelo indie rock e pelo folk — e mergulhou de cabeça na experimentação e nas baladas pop na sua cultuada carreira-solo. No sexto álbum, ela parte de duas experiências pessoais — a adoção da filha e o luto pela perda do pai — para criar letras sobre vulnerabilidade. As angústias existenciais são temperadas com delicadeza ímpar, de faixas intensas como Borrow Trouble às mais intimistas, a exemplo de Love Who We Are Meant To.