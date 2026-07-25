Em ‘Colcoz’, Carrère une memória familiar e história da Rússia

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

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Quatro meses após a morte da renomada historiadora Hélène Carrère d’Encausse, seu marido de sete décadas, Louis, também partiu. Incumbido de desocupar os escritórios dos pais, o autor se deparou com um enorme acervo de escritas e reflexões — e uma ampla árvore genealógica da família: Louis era um plebeu francês; Hélène, uma aristocrata russa exilada. A documentação conduz o livro, que parte de experiências particulares para traçar um século da história da Rússia até a guerra na Ucrânia — da qual Hélène, infelizmente, não viu o fim.

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