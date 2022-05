Dori Caymmi e Mônica Salmaso exaltam beleza do Brasil em novo disco

Durante a pandemia, Mônica Salmaso realizou uma série de lives com artistas do calibre de Chico Buarque. Mas foi do encontro virtual com Dori Caymmi que nasceu a ideia para o saboroso Canto Sedutor, álbum com catorze faixas (sendo três inéditas) compostas por Dori, em parceria com Paulo César Pinheiro. As letras exaltam as belezas do Brasil, como na inspirada A Água do Rio Doce ou na delicada Quebra-Mar. É música popular brasileira de primeira, interpretada por quem conhece o riscado.