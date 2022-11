Em ‘Alpha Zulu’, Phoenix retoma indie rock do início da carreira

Alpha Zulu, Phoenix (disponível nas plataformas de streaming) Em seu sétimo álbum e celebrando os 25 anos da banda, os franceses do Phoenix retomam o indie rock e o synth-pop, ritmos que marcaram o início da carreira do grupo mas foram deixados de lado nos dois últimos discos. As letras, porém, continuam elaboradas e filosóficas, passeando por temas sobre a vida e a morte — uma reflexão que, para os roqueiros, envolve diversão em baladas intermináveis. Em After Midnight, uma das melhores do álbum, o som remete ao hit Lisztomania (2009), um dos clássicos do grupo.