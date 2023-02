Duo The Waeve mistura indie pop e pós-punk em álbum de estreia

The Waeve, The Waeve (disponível nas plataformas de streaming)

Formado pelo guitarrista do Blur, Graham Coxon, e pela ex-integrante da banda pop britânica Pipettes, Rose Elinor Gougall, o duo The Waeve mostra a que veio em seu álbum de estreia com canções que passeiam pelos lamentos do indie pop até as inquietações do pós-­punk. Boa parte das faixas conta com Coxon no saxofone em vez da guitarra, seu instrumento principal. Rose apoia-se no piano e no sintetizador. Kill Me Again e Over and Over, a melhor do álbum, remetem ao rock progressivo dos anos 1970.