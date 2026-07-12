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‘Donos do Oeste’: J.K. Simmons brilha como chefão da máfia irlandesa

Nova série do Prime Video é criação de Michael Panes e Chris Brancato, conhecido por 'Narcos' e 'Godfather of Harlem'

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jul 2026, 11h00
CHEFÃO - J.K. Simmons como Sweeney: líder implacável de gangue irlandesa
CHEFÃO - J.K. Simmons como Sweeney: líder implacável de gangue irlandesa  (Brooke Palmer/MGM+/.)
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‘Donos do Oeste’: J.K. Simmons brilha como chefão da máfia irlandesa Priorizar nos meus resultados Google

Entre as décadas de 1960 e 1980, a gangue de irlandeses-americanos Westies disputava territórios com a máfia italiana em Nova York — embate acirrado na região de Hell’s Kitchen. Envolvido em extorsões, assassinatos e tráfico de drogas, o grupo planejava lucrar controlando um futuro centro de convenções na área, ambição que os colocou na mira do FBI. A história real dos criminosos é contada de forma envolvente na minissérie, estrelada pelo oscarizado J.K. Simmons (ótimo), intérprete do líder irlandês, em uma narrativa cheia de reviravoltas e um olhar afiado para os bastidores do poder paralelo. A série já está disponível no MGM+ do Prime Video, com episódios aos domingos.

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