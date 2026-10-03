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Documentário ‘NAZA’ denuncia horror da guerra na Faixa de Gaza

Diretores israelenses acusados de traição pelo governo reúnem relatos de militares e agentes de inteligência do país

Por Ana Rita Fernandes 3 out 2026, 11h00
TESTEMUNHAS - Yuval Abraham (à dir.): israelenses detalham ataques em Gaza
TESTEMUNHAS - Yuval Abraham (à dir.): israelenses detalham ataques em Gaza  (Mk2 Films/.)
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Documentário ‘NAZA’ denuncia horror da guerra na Faixa de Gaza Priorize VEJA no Google

Filmado à noite nos telhados de Tel Aviv e resultado de três anos de investigação, o documentário revela, através de depoimentos anônimos de membros do Exército e de agências de inteligência de Israel, os mecanismos usados pelo país para realizar ataques contra palestinos em Gaza — o título do filme é o acrônimo militar em hebraico para “dano colateral”, usado para indicar o número “aceitável” de civis mortos em um ataque aéreo. Premiado em Veneza, o longa é dirigido pela dupla oscarizada Yuval Abraham e Rachel Szor — israelenses, eles foram acusados de traição pelo governo, que ameaçou revogar suas cidadanias.

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