Documentário ‘NAZA’ denuncia horror da guerra na Faixa de Gaza
Diretores israelenses acusados de traição pelo governo reúnem relatos de militares e agentes de inteligência do país
Filmado à noite nos telhados de Tel Aviv e resultado de três anos de investigação, o documentário revela, através de depoimentos anônimos de membros do Exército e de agências de inteligência de Israel, os mecanismos usados pelo país para realizar ataques contra palestinos em Gaza — o título do filme é o acrônimo militar em hebraico para “dano colateral”, usado para indicar o número “aceitável” de civis mortos em um ataque aéreo. Premiado em Veneza, o longa é dirigido pela dupla oscarizada Yuval Abraham e Rachel Szor — israelenses, eles foram acusados de traição pelo governo, que ameaçou revogar suas cidadanias.