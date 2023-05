‘Do Jeito Que Elas Querem’: Jane Fonda reinventa a terceira idade em filme

Do Jeito Que Elas Querem — O Próximo Capítulo (Book Club: The Next Chapter, Estados Unidos; 2023. Em cartaz no país)

Sequência do filme de mesmo nome, de 2018, a comédia reúne novamente as veteranas Jane Fonda, Diane Keaton, Mary Steenburgen e Candice Bergen em um clube de leitura para mulheres acima dos 70. Se antes elas ficaram inebriadas pelo romance erótico Cinquenta Tons de Cinza, agora o grupo se dedicou à leitura de O Alquimista, do brasileiro Paulo Coelho. Inspiradas pelas tiradas sobre liberdade da obra, o quarteto viaja para a idílica Itália — onde viverão novas aventuras e romances, com uma boa dose de vinho. O carisma das atrizes garante que as trapalhadas usuais a este gênero sejam elevadas a ponto de suscitar riso genuíno e afeição. Com um roteiro esperto, as mulheres debatem moralismos, sexo, casamento, etarismo e amizade na terceira idade.