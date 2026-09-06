‘Desaparecida’, do Apple TV, faz de trauma familiar um suspense intenso
Série equilibra suspense e drama ao tratar de luto, memória e os efeitos de uma perda
Há mais de uma década, Ian (Patrick Brammall) sofre com o desaparecimento de sua filha, Maggie, sequestrada em casa quando tinha apenas 3 anos. Até sua ex-esposa, mãe da menininha, agora casada com outra pessoa e grávida, pede que ele supere o passado, mas o homem reluta em deixar a garota cair no esquecimento. Até que, um dia, em seu trabalho como atendente da central de emergência, recebe a ligação de uma jovem pedindo socorro e acredita piamente que se trata de Maggie. A suspeita dá início a uma busca incessante por respostas e pela suposta filha, em uma narrativa repleta de reviravoltas. Disponível no Apple TV a partir do dia 9, às quartas-feiras.