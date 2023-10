Denzel Washington encerra a trilogia ‘O Protetor’ com chave de ouro

Atualizado em 6 out 2023, 16h50 - Publicado em 9 out 2023, 10h00

Por Thiago Gelli Atualizado em 6 out 2023, 16h50 - Publicado em 9 out 2023, 10h00

O Protetor: Capítulo Final (The Equalizer 3, Estados Unidos, 2023. Em cartaz)

Quase um guardião da cidade americana de Boston, o ex-agente Robert McCall (Denzel Washington) troca de cenário ao fim da popular trilogia de ação e vai fazer justiça na Itália. Lá, ele enfrenta um elaborado esquema de tráfico e acaba baleado. Moradores de uma vila bucólica cuidam do ferido, que se afeiçoa pelos locais — a certa altura, claro, ele terá de arregaçar as mangas para proteger o vilarejo de mafiosos. Mesclando referências do cinema italiano às elaboradas cenas de ação e violência da saga, o longa encerra de forma emocionante a trajetória do fortão justiceiro vivido com vigor pungente pelo ator veterano.

Siga