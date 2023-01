‘Decisão de Partir’: drama policial é a grande aposta sul-coreana no Oscar

Decisão de Partir (Decision to Leave, Coreia do Sul, 2022. Em cartaz) Ao investigar a morte de um alpinista cujo corpo rolou montanha abaixo, o detetive Hae-joon (Park Hae-il) fica intrigado com a viúva do falecido, Seo-­rae (Tang Wei), imigrante chinesa que não esboça surpresa ou pesar. Inebriante, carismática e suspeita, a mulher vira obsessão particular do policial casado — que transparece suas próprias complexidades emocionais. O labirinto de desconfianças é traduzido por uma belíssima fotografia e pela direção do renomado Park Chan-wook (de A Criada), que alterna perspectivas ao brincar com as fantasias dos personagens. O longa foi premiado pela direção em Cannes no ano passado e é a grande aposta sul-coreana no Oscar. Um drama policial que é também uma história delicada sobre a verdade — e as armadilhas do desejo.