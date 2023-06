David Attenborough investiga os segredos dos dinossauros em docussérie

Planeta Pré-Histórico 2 (disponível na Apple TV+)

Cerca de 66 milhões de anos atrás, os pterossauros desfilaram variedade pelo céu do planeta: sabe-se que existiam ao menos 250 espécies do letal dinossauro voador. O hatzegopteryx é um deles: com 4,5 metros de altura, o predador é uma das estrelas da série da Apple TV+ que virou sensação entre os amantes de documentários de animais. Narrada pelo naturalista David Attenborough, a produção encanta ao recriar não só os dinos com realismo impressionante, como também bichos e cenários de um mundo onde os mamíferos não passavam de pequenos roedores. Com cinco episódios, a nova fase traz paleontólogos explicando, ao fim dos episódios, as descobertas retratadas no programa.