Dakota Johnson vive adulta em crise no divertido ‘Está Tudo Bem Comigo?’

Está tudo bem comigo? (Am I OK?, Estados Unidos, 2022. Disponível no Max)

Recepcionista de uma clínica de massagem aos 32 anos, Lucy (Dakota Johnson) é incapaz de seguir sua paixão pela pintura e é emocionalmente travada, a ponto de não conseguir se relacionar de verdade com ninguém — exceto com sua melhor amiga desde a adolescência, a proativa Jane (Sonoya Mizuno). Quando Jane aceita uma promoção no trabalho e precisa se mudar dos Estados Unidos para Londres, Lucy entra em um grande conflito interno e percebe — surpresa — que talvez seja lésbica, embarcando em uma jornada de autodescoberta cômica e que se revela um retrato cativante de uma adulta em crise.

