Crimes sexuais nos bastidores da política são tema de produção da Netflix

James Whitehouse (Rupert Friend) tem a vida perfeita. É um ministro bem-sucedido no Reino Unido, com uma bela esposa e dois filhos. A história do político, porém, muda drasticamente de rumo quando ele é acusado de estupro por uma ex-assessora. Baseada no livro homônimo de Sarah Vaughan, a minissérie é uma investigação competente sobre como acusações de crimes sexuais ressoam em pessoas poderosas. Dividida entre acreditar no marido e seguir seus instintos, Sophie (Sienna Miller) cai em um emaranhado de dilemas — que ficam piores à medida que ela relembra o passado de James. Ao mover-se para um thriller psicológico de tribunal, a produção busca discutir quais os limites do consentimento. (Estados Unidos/Reino Unido, 2022. Na Netflix a partir de sexta-feira 15)