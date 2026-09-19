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‘Coração Selvagem’ marca a volta de Brad Pitt ao cinema de guerra

No filme, um piloto e seu cão enfrentam a natureza selvagem após um acidente que os deixa isolados no Alasca.

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 11h00
MELHORES AMIGOS - Brad Pitt e Odin: cachorro é tão importante para a trama quanto o protagonista humano
MELHORES AMIGOS - Brad Pitt e Odin: cachorro é tão importante para a trama quanto o protagonista humano (Scott Garfield/Paramount Pictures/.)
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‘Coração Selvagem’ marca a volta de Brad Pitt ao cinema de guerra Priorizar nos meus resultados Google

Piloto condecorado das Forças Armadas americanas, James Belmont (Brad Pitt) está pronto para deixar a ação de lado junto do fiel cão de caça Odin, que o acompanhou em trincheiras ao redor do mundo — como provam suas cicatrizes e a prótese que substitui uma de suas patas. Quando ambos, enfim, partem rumo a uma vida pacata, um acidente aéreo os deixa encurralados no meio da selva do Alasca, a quilômetros de qualquer sinal de civilização. O embate com a natureza logo se prova o maior desafio de suas vidas. Para Pitt, o projeto é a chance de voltar ao cinema de guerra, gênero pelo qual tem apreço, além de repetir a parceria com o cineasta David Ayer, que o dirigiu no tocante Corações de Ferro (2014) — apesar do nome parecido, os dois filmes são independentes. Estreia na quinta-feira, 24.

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