‘Coração Selvagem’ marca a volta de Brad Pitt ao cinema de guerra

Piloto condecorado das Forças Armadas americanas, James Belmont (Brad Pitt) está pronto para deixar a ação de lado junto do fiel cão de caça Odin, que o acompanhou em trincheiras ao redor do mundo — como provam suas cicatrizes e a prótese que substitui uma de suas patas. Quando ambos, enfim, partem rumo a uma vida pacata, um acidente aéreo os deixa encurralados no meio da selva do Alasca, a quilômetros de qualquer sinal de civilização. O embate com a natureza logo se prova o maior desafio de suas vidas. Para Pitt, o projeto é a chance de voltar ao cinema de guerra, gênero pelo qual tem apreço, além de repetir a parceria com o cineasta David Ayer, que o dirigiu no tocante Corações de Ferro (2014) — apesar do nome parecido, os dois filmes são independentes. Estreia na quinta-feira, 24.

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