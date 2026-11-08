‘Contos Paralelos’ leva os exageros da ficção à vida real
Isabelle Huppert estrela o novo filme de Asghar Farhadi, em que a vida dos vizinhos inspira uma escritora
Sylvie (Isabelle Huppert) é uma escritora em fim de carreira, crente de que suas histórias são melodramáticas demais para o mundo digital. Em busca de inspiração, ela espia os vizinhos com uma luneta e projeta sobre eles as próprias memórias. O método peculiar funciona e seu ritmo de escrita corre bem, até que um efeito dominó faz a realidade emular os exageros da ficção. O thriller do iraniano Asghar Farhadi é remake do clássico polonês Um Curta-Metragem sobre o Amor (1988) e utiliza atores de primeira para demonstrar que a evolução emocional, muitas vezes, é mera ilusão.