Comédia narra trajetória de liga de beisebol feminina na II Guerra

A League of Their Own (disponível no Amazon Prime Video)

Casada com um soldado que luta na II Guerra Mundial, Carson (Abbi Jacobson) foge de sua casa no interior para Chicago, onde uma liga de beisebol está recrutando mulheres para o time feminino que precisa atrair um público disposto a pagar para vê-las em ação. Na série adaptada do filme homônimo de 1992, a protagonista conhece a charmosa Greta (D’Arcy Carden) e outras aspirantes que comungam do sonho de jogar profissionalmente. Entre elas está Max (Chanté Adams), que também briga por uma vaga na equipe, mas, por ser negra, precisa enfrentar não só a sociedade machista, como o racismo aberto dos anos 1940. Com romances proibidos, principalmente entre mulheres, e doses certeiras de humor, a comédia divertida ilumina mais um ângulo da luta feminista por equidade de gênero.