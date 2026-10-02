Com Florence Pugh, A Leste do Éden adapta drama envolvente para a Netflix
Minissérie aborda relações familiares marcadas por ressentimentos no século XIX
Os meios-irmãos Adam (Christopher Abbott) e Charles (Mike Faist) cresceram sob a sombra de um pai autoritário e sádico. Contra suas vontades, Adam, o mais sensível, foi obrigado a se alistar no exército, enquanto Charles, de postura militar, acabou confinado à lida na fazenda. Passados quinze anos, os dois se reencontram para administrar a propriedade da família. A relação frágil é abalada de vez com a chegada da misteriosa e sedutora Cathy (Florence Pugh), que pede socorro ao surgir espancada na porta da dupla, despertando paixões e desconfianças. Baseada no clássico de 1952 de John Steinbeck e livremente inspirada no mito bíblico de Caim e Abel, a minissérie, ambientada no século XIX, segue gerações de uma família enredada em mágoas em um drama épico, envolvente e dilacerante.