Com elogios de Harry Styles e Elton John, trio Gabriels lança novo disco

Saídos de Los Angeles, os integrantes do trio Gabriels se conheceram quando o cantor Jacob Lusk (ex-participante do reality American Idol) cantou em um filme com produção do tecladista Ryan Hope e do violonista Ary Balouzian. Imediatamente, eles se tornaram amigos e formaram a banda. As canções calcadas no gospel e no blues, emolduradas pela voz aguda de Lusk, ganharam elogios de Harry Styles e Elton John. Remember Me resume a excelência do grupo: a faixa fala de espiritualidade com um suingue divino.