Coletânea tripla celebra legado do Blondie

Against The Odds: 1974-1982, de Blondie (Universal; já nas plataformas de streaming)

Quando Debbie Harry e Chris Stein fundaram o Blondie, em meados dos anos 1970, o mundo vivia a transição do punk para a new wave — tendência que adicionava elementos da discoteca e do reggae ao rock. A banda americana levou a receita ao estado de arte em hits como Call Me, Atomic e Heart of Glass. Seu legado ainda atualíssimo se comprova nessa luxuosa coletânea tripla, com 52 faixas e raridades — como o registro por vezes cru da banda em estúdio nos seus anos essenciais.