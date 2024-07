‘Cobra Kai’: o que esperar da sexta e última temporada do hit da Netflix

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Cobra Kai — sexta temporada (disponível na Netflix)

Surgido no embalo da nostalgia pelos filmes de ação dos anos 1980 propulsionada pelo streaming, Cobra Kai imaginou como os personagens do filme — e clássico de uma geração — Karatê Kid estariam atualmente. Deu tão certo que a atração, criada como série de baixo orçamento no YouTube, chega como sucesso triunfal à sua sexta e última temporada na Netflix, dividida em quinze episódios, que serão lançados ao longo deste ano e de 2025. A rixa entre Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) finalmente foi posta de lado e a dupla se alia contra dois inimigos em comum: o perigoso Terry Silver (Thomas Ian Griffith) e John Kreese (Martin Kove).

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial