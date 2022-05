Clássico e popular: João Bosco e Orquestra Ouro Preto fazem show em MG

Mineiro de Ponte Nova, o músico João Bosco ganhou em 2021 uma memorável homenagem da Orquestra Ouro Preto, com o espetáculo Gênesis, em que Bosco toca ao lado da orquestra seus principais sucessos. O concerto, gravado ao vivo, virou CD e DVD. Neste sábado, 7, Bosco se junta mais uma vez à orquestra para uma apresentação no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, e fará outra no domingo, 8, na Praça de Eventos, em Ouro Branco, para marcar o lançamento do trabalho.

No repertório destacam-se clássicos como as músicas compostas por Bosco em parceria com Aldir Blanc, a exemplo de O Bêbado e a Equilibrista, Corsário e Bala com Bala e De Frente Pro Crime. O show contará ainda com os músicos que acompanham o músico, Kiko Freitas (bateria) e Guto Wirti (baixo).

Já a orquestra, com arranjos de Nelson Ayres, une os elementos da música clássica à versatilidade de Bosco, adicionando ainda mais emoção às canções do violonista. “João Bosco é a orquestra de um homem só. Como violonista, faz flutuar melodias com espantosa destreza, produzindo agudos e graves em notas que se multiplicam, numa rítmica muito particular. Em outras palavras, a arte de João Bosco é perfeita”, disse o maestro Rodrigo Toffolo.

Serviço:

Lançamento do CD e DVD João Bosco e Orquestra Ouro Preto: Gênesis

Belo Horizonte

Dia 7 de maio, sábado, às 21h

Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro)

Informações: http://www.orquestraouropreto.com.br

Ingressos: http://www.sympla.com.br

Ouro Branco

Dia 8 de maio, domingo, às 18h

Praça de Eventos – Rua Juscelino Coelho, Centro.

Informações: http://www.orquestraouropreto.com.br

Ingressos: Gratuito, entrada franca.