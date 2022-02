‘Cidade nas Nuvens’ intercala realidades paralelas a partir de uma fábula

Cidade nas Nuvens, de Anthony Doerr (tra­dução de Marcello Lino; Intrínseca; 752 páginas; R$ 79,90 e R$ 54,90 em e-book) Aos 13 anos, Anna convive com os bombardeios à cidade de Constantinopla, no século XV. Para distrair a irmã, ela lê a história de Éton, um pastor que queria ser pássaro para viver em um paraíso nas nuvens. Imaginada pelo vencedor do Pulitzer Anthony Doerr, a história interliga Anna e outros quatro personagens em distintos planos temporais: um garoto de sua época que mora em uma fazenda próxima, um jovem americano revoltado de 2020, um ex-prisioneiro de guerra também nos Estados Unidos atuais, e uma adolescente de um futuro próximo, que vive em uma nave e nunca conheceu a Terra. Com a fábula de Éton como fio condutor, Doerr traça uma narrativa coesa intercalando realidades paralelas. Dedicada aos bibliotecários, a obra usa da resiliência humana para mostrar que uma história bem preservada é capaz de atravessar e inspirar gerações.