‘Chloe’: nova série da Amazon põe em cena mais uma adorável golpista

Chloe (disponível no Amazon Prime Video)

Frustrada com a carreira e morando com a mãe, diagnosticada com demência, Becky encontrou uma fuga na vida aparentemente perfeita de outras pessoas que se exibem nas redes sociais. A jovem, vivida por Erin Doher­ty (a princesa Anne de The Crown), fica especialmente obcecada por Chloe Fairbourne, uma antiga colega, casada com um político local e cercada de amigos ricos e glamorosos. Quando Chloe morre inesperadamente, no que aparenta ser um suicídio, Becky encontra maneiras de se infiltrar na antiga vida da mulher e, sob o nome de Sasha, se ajusta de forma camaleônica àquele núcleo social. A série inglesa aposta no suspense aflitivo enquanto flerta com as populares tramas de golpistas. A dubiedade entre vida real e aquela retratada na internet ganha vazão com a atuação de Erin, irresistível em seu olhar penetrante.