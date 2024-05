‘Bodkin’: série ironiza a febre do true crime com piadas ácidas

Após um informante morrer inesperadamente, a jornalista investigativa inglesa Dove (Siobhán Cullen) é obrigada pela chefia de seu jornal a se juntar a Gilbert Power (Will Forte), um podcaster famoso, e à pesquisadora Emmy (Robyn Cara) para produzir um podcast de true crime sobre a fictícia cidade irlandesa de Bodkin. Com a relutância de Dove — que despreza o trabalho do locutor entusiasmado —, o trio precisa reinvestigar o desaparecimento de três pessoas durante o Samhain, festival folclórico local ocorrido há 25 anos. Enquanto os moradores resistem a passar quaisquer informações sobre a tragédia que desejam apagar da história, o grupo se choca com um mistério ainda maior do que aquele que os levara até ali. Com sátiras espertas e ácidas, a série de suspense trata com bom humor o sensacionalismo de produções que sugam até a última gota de crimes reais.

