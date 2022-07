‘Black Bird’ mostra embate entre traficante de drogas e um serial killer

Black Bird (disponível na Apple TV+)

No Meio-Oeste americano, Jimmy Keene (Taron Egerton) fatura alto com o tráfico de drogas, mas acaba preso e recebe uma sentença de dez anos na cadeia. Sua queda pode ser o caminho para a redenção: após alguns meses de pena, Keene é escalado por promotores para se transferir para uma penitenciária de segurança máxima, com uma missão que pode resultar em seu perdão judicial. Só que não é bolinho: ele deve arrancar do serial killer Larry Hall (Paul Walter Hauser) onde o esquisitão enterrara o corpo de uma das doze meninas que assassinou brutalmente. Baseada em uma história real e com o toque de midas de Dennis Lehane, de Sobre Meninos e Lobos — livro adaptado por Clint Eastwood para o cinema em 2003 —, a minissérie não só é ficção criminal de primeira, mas um poderoso retrato do mal-­estar social no interior americano.