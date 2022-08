‘Bad Sisters’ mistura drama e comédia para falar sobre casamento tóxico

Bad Sisters (disponível na Apple TV+)

Em certa noite de Natal, John (Claes Bang) destila todo o seu veneno contra a família da esposa, Grace (Anne-Marie Duff), que tem laços fortes com suas quatro irmãs, uma vez que as mulheres do clã Garvey perderam os pais muito cedo. O marido é um tipo absolutamente desprezível. Pergunta se Eva (Sharon Horgan), que ele sabe ser infértil, está grávida; faz comentários gordofóbicos, racistas e nojentos. Para coroar, é um sujeito abusivo. Não à toa, ninguém sofre quando John morre misteriosamente. Um agente de seguros investiga, contudo, se houve crime para alguém na família amealhar o seguro de vida do crápula. Na corrosiva Bad Sisters, os lances cômicos se entrelaçam ao drama de um casamento tóxico, provocando riso indigesto — mas, no fundo, reconfortante.