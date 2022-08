Baby do Brasil e Pepeu Gomes lançam disco de turnê inédita

Baby e Pepeu fizeram história com os Novos Baianos. Após se separar, o casal antológico da MPB — com seis filhos — ficou 27 anos sem tocar junto. O jejum durou até 2015, quando eles se reuniram no Rock in Rio. Agora, retornam aos palcos numa turnê inédita que está viajando pelo Brasil com repertório de primeira. O registro ao vivo, feito no Morro da Urca, Rio de Janeiro, traz clássicos da carreira-solo de ambos, como Masculino e Feminino, A Menina Dança e Menino do Rio, em interpretações de gala da dupla.