Autora Ana Paula Maia transforma o luto em mistério em novo livro
Entre tragédia, suspense e fantasia, ‘O Tenebroso Brilho do Sol’ explora as incertezas que rondam a perda
Devastado pela invasão das águas de uma represa, um vilarejo é mantido sob vigilância constante para que outra tragédia não atinja a região. Eliote, um sobrevivente que residia no local, assume essa responsabilidade enquanto busca incessantemente pelos corpos dos filhos soterrados pela lama. O luto se mescla a eventos misteriosos, que o fazem desconfiar da própria sanidade. Entre lendas antigas, suspense e toques de fantasia, a autora carioca intriga e surpreende com uma narrativa eloquente sobre a imprevisibilidade da vida.
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