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Cultura

Autora Ana Paula Maia transforma o luto em mistério em novo livro

Entre tragédia, suspense e fantasia, ‘O Tenebroso Brilho do Sol’ explora as incertezas que rondam a perda

Por Ana Rita Fernandes 11 set 2026, 17h00
Capa do livro O Tenebroso Brilho do Sol de Ana Paula Maia. Ilustração com um sol vermelho intenso no céu escuro, casas e árvores em tons terrosos, e um rosto roxo de perfil no centro
O TENEBROSO BRILHO DO SOL, de Ana Paula Maia (Companhia das Letras; 112 págs.; R$ 69,90 e R$ 34,90 em e-book)  (./.)
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Autora Ana Paula Maia transforma o luto em mistério em novo livro Priorizar nos meus resultados Google

Devastado pela invasão das águas de uma represa, um vilarejo é mantido sob vigilância constante para que outra tragédia não atinja a região. Eliote, um sobrevivente que residia no local, assume essa responsabilidade enquanto busca incessantemente pelos corpos dos filhos soterrados pela lama. O luto se mescla a eventos misteriosos, que o fazem desconfiar da própria sanidade. Entre lendas antigas, suspense e toques de fantasia, a autora carioca intriga e surpreende com uma narrativa eloquente sobre a imprevisibilidade da vida. 

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