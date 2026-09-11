Autora Ana Paula Maia transforma o luto em mistério em novo livro

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Os principais lançamentos da música, do cinema, da literatura e da produção infanto-juvenil, além da TV, comentados pelo time de VEJA

Devastado pela invasão das águas de uma represa, um vilarejo é mantido sob vigilância constante para que outra tragédia não atinja a região. Eliote, um sobrevivente que residia no local, assume essa responsabilidade enquanto busca incessantemente pelos corpos dos filhos soterrados pela lama. O luto se mescla a eventos misteriosos, que o fazem desconfiar da própria sanidade. Entre lendas antigas, suspense e toques de fantasia, a autora carioca intriga e surpreende com uma narrativa eloquente sobre a imprevisibilidade da vida.

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