Australiana Weyes Blood aposta em nostalgia futurista em novo álbum

And in the darkness, hearts aglow, de Weyes Blood (disponível nas plataformas de streaming) A californiana Weyes Blood, de 34 anos, é um sopro de renovação num gênero tradicionalíssimo, a música folk. Com voz de soprano que remete a cantoras dos anos 1960 como Joan Baez, ela entoa letras inspiradas que falam de solidão, desilusões amorosas e agruras femininas modernas — uma receita descrita pela própria como “nostalgia futurista”. Em seu quinto álbum autoral, toca violão, baixo e teclado em canções como It’s Not Just Me, It’s Everybody, em que faz uma delicada ode à melancolia.