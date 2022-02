‘As Maravilhas’: Livro espanhol acompanha neta e avó separadas por 30 anos

As Maravilhas, de Elena Medel (tradução de Rubia Goldoni; Todavia; 192 páginas; 64,90 reais e 44,90 em e-book) Quando pega a filha no colo, María nota: a bebê Carmen cheira a cigarro. Pouco depois, descobre que Chico, seu irmão de 13 anos, começou a fumar para parecer mais velho e ser respeitado na província no interior da Espanha onde vive — e da qual María partiu rumo a Madri para trabalhar como doméstica, nos anos 1960, deixando a filha para trás. Seu sacrifício por um futuro melhor para a menina pesa: Carmen não reconhece María, e chama o tio adolescente que a cria de “mamãe”. Após trinta anos, Alicia, futura filha de Carmen e neta de María, refaz o trajeto da avó, não por razões financeiras, mas assombrada por um drama. As trajetórias de ambas são narradas em paralelo com sobriedade pela autora espanhola, que mescla fatos como o fim do franquismo e a segunda onda feminista na delicada trama familiar.