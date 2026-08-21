Aos 88, Hopkins realiza sonho e lança 1º álbum de música clássica
Estrela de O Silêncio dos Inocentes é também um exímio pianista
Antes de ser ator, Anthony Hopkins era músico. Começou a tocar piano aos 4 anos de idade e sonhava com a carreira nas salas de concerto. Quis o destino que uma paixão levasse a outra: as trilhas sonoras no cinema também o tocaram na infância, influenciando a escolha da carreira que já lhe deu duas estatuetas no Oscar — uma por O Silêncio dos Inocentes (1991), outra por Meu Pai (2020). Agora, aos 88, o galês lança seu primeiro álbum de composições inéditas, feitas ao longo de seis décadas. Delicadas e inebriantes, as canções ganharam forma com a Orquestra Philharmonia, em Londres, sob a batuta do premiado maestro venezuelano Gustavo Dudamel. Nunca é tarde para realizar um sonho juvenil. O disco já está disponível nas plataformas digitais.
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