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Aos 88, Hopkins realiza sonho e lança 1º álbum de música clássica

Estrela de O Silêncio dos Inocentes é também um exímio pianista

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 17h00
Homem idoso de barba branca e casaco xadrez cinza sorri, em pé, com um cachecol escuro. Ao fundo, músicos tocam violino e outros instrumentos em um palco com iluminação e equipamentos de áudio.
OUTRO LADO - Hopkins: ator explora veia compositora na música clássica  (Charlie Gray/.)
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Aos 88, Hopkins realiza sonho e lança 1º álbum de música clássica Priorizar nos meus resultados Google

Antes de ser ator, Anthony Hopkins era músico. Começou a tocar piano aos 4 anos de idade e sonhava com a carreira nas salas de concerto. Quis o destino que uma paixão levasse a outra: as trilhas sonoras no cinema também o tocaram na infância, influenciando a escolha da carreira que já lhe deu duas estatuetas no Oscar — uma por O Silêncio dos Inocentes (1991), outra por Meu Pai (2020). Agora, aos 88, o galês lança seu primeiro álbum de composições inéditas, feitas ao longo de seis décadas. Delicadas e inebriantes, as canções ganharam forma com a Orquestra Philharmonia, em Londres, sob a batuta do premiado maestro venezuelano Gustavo Dudamel. Nunca é tarde para realizar um sonho juvenil. O disco já está disponível nas plataformas digitais.

Capa do álbum Life is a Dream com Anthony Hopkins, um homem branco idoso com cabelo branco e olhos azuis, olhando para a direita com expressão pensativa. Ele tem a mão direita sobre a cabeça, em um fundo abstrato com tons de roxo, laranja e verde. O texto indica música composta por Anthony Hopkins, com Gustavo Dudamel e Philharmonia Orchestra, e o selo Decca
LIFE IS A DREAM, de Anthony Hopkins (disponível nas plataformas digitais) (./.)

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